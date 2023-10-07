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Хренов Алексей Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1942

Отец: Хренов Терентий Филиппович

Мать: Хренова Елизавета Ивановна

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