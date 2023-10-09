Орлов Евстратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Евстратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Орлов Капитон Евстратович

Мать ребёнка: Орлова -

Рождение ребёнка
24.03.1918

Дочь: Слепужникова Матрена Евстратьевна

Мать ребёнка: Орлова -

Чумаков, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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