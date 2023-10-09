Орлов Евстратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1915
Сын: Орлов Капитон Евстратович
Мать ребёнка: Орлова -
Рождение ребёнка
24.03.1918
Дочь: Слепужникова Матрена Евстратьевна
Мать ребёнка: Орлова -
Чумаков, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно