Ахтямов Ахметзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Ахметзян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Абубакиров Ахтям

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно