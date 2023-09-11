Скворцова (Евстафьева) Наталья Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Евстафьева) Наталья Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Скворцров Иван Александрович

Отец ребёнка: Скворцов Александр Йовлович

Дерино, Семеновская волость, Варнавинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Александр Йовлович

Смерть
Неизвестно
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