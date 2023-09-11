Скворцова (Евстафьева) Наталья Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Скворцров Иван Александрович
Отец ребёнка: Скворцов Александр Йовлович
Дерино, Семеновская волость, Варнавинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно