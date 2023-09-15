Миклашевская (Полуботок) Софья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиДо 1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Бракосочетание
Около ?.01.1737
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Миклашевский Иван Иванович
Отец ребёнка: Миклашевский Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Миклашевский Николай Иванович
Отец ребёнка: Миклашевский Иван Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1772