Миклашевская (Полуботок) Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклашевская (Полуботок) Софья Андреевна

Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

До 1772

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Полуботок Андрей Павлович

Мать: Полуботок Мария Андреевна

Гродно, Гродненская область
Бракосочетание
Около ?.01.1737

Муж: Миклашевский Иван Степанович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Миклашевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Миклашевский Иван Степанович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Миклашевский Николай Иванович

Отец ребёнка: Миклашевский Иван Степанович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
До 1772
Новый Стародуб, Кіровоградська область
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