Остапущенко Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапущенко Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.2014

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.2014

Отец: Остапущенко Андрей Иванович

Мать: не указана

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