Бояринов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояринов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1903

Сын: Бояринов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1904

Дочь: Бояринова Софья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, Россия
Смерть
Неизвестно
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