Бояринов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1903
Сын: Бояринов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1904
Дочь: Бояринова Софья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Москва, Россия
Смерть
Неизвестно