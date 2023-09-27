Скороходов Александр Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходов Александр Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1982

Отец: Скороходов Олег Валентинович

Мать: Скороходова Татьяна

Рождение ребёнка
23.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скороходова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Егор Александрович

Мать ребёнка: Скороходова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова ?

Развод
Неизвестно

Жена: Скороходова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Арсений

Мать ребёнка: Скороходова Ольга

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