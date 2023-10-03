Захаров Алексей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Алексей Валерьевич

Захаров Алексей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.79

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2016 г.р.

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.79

Отец: Захаров Валерий Петрович

Мать: Захарова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
08.06.2016

Дочь: Захарова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Захарова Юлия Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close