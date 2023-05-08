Евсеев Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Евсеев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Евсеева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Евсеев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Евсеева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.01.1930
Дочь: Лютова Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Евсеева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Евсеев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Евсеева Александра Дмитриевна