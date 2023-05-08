Евсеев Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Евсеев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Евсеев Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Евсеева Александра Дмитриевна

Вязилка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Евсеев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Евсеева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.01.1930

Дочь: Лютова Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Евсеева Александра Дмитриевна

Вязилка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Евсеев Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евсеева Александра Дмитриевна

Вязилка, город Бор, Нижегородская область
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