Мялкина (Никитина) Анна Евтропьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мялкина (Никитина) Анна Евтропьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1888

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1889

Сын: Мялкин Николай Алексеев

Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1890

Сын: Мялкин Александр Алексеев

Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мялкин Сератион Алексеев

Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.01.1895

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.12.1896

Сын: Мялкин Василий Алексеев

Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мялкин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров

Малая Шугорь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мялкин Алексей Александров

Смерть
Неизвестно
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