Мялкина (Никитина) Анна Евтропьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1888
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров
Рождение ребёнка
17.03.1889
Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров
Рождение ребёнка
14.08.1890
Сын: Мялкин Александр Алексеев
Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров
Рождение ребёнка
?.01.1895
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров
Рождение ребёнка
?.12.1896
Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Мялкин Алексей Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно