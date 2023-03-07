Широков Мирон (Мирошка) Ларионов
Место рожденияПоч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Широков Ларион (Ларка Лазарка) Моисеев
Мать: не указана
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Алешинской Широкова над р. Филиповкою, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678