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Костик Елизавета Александровна
Костик Елизавета Александровна
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Место рождения
Тверь
, город Тверь, Тверская область
Дата рождения
31.05.2006
Пол
Женский
Отец
Костик Александр Юрьевич
1980 г.р.
Мать
Костик (Иванова) Анастасия Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2006
Отец:
Костик Александр Юрьевич
Мать:
Костик Анастасия Анатольевна
Тверь
, город Тверь, Тверская область
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