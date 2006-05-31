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Костик Елизавета Александровна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

31.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2006

Отец: Костик Александр Юрьевич

Мать: Костик Анастасия Анатольевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
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