Каллистрат Фирсович
Место рождения
Дата рождения24.09.1818
Дата смерти27.05.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1818
Отец: Фирс Миронович
Мать: Екатерина Ивановна
восприемник: того же села (Сумарокова) и господина (Мерлина) крестьянин Корнилий Онтонов
Рождение ребёнка
12.12.1842
Сын: Фирсов Степан Калистратович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-C8JT?i=21&wc=QGHW-LQH%3A1047421501%2C1047647001%2C1047653901%2C1588886838&cc=1931806
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Смерть
27.05.1845
26 лет, от чахотки