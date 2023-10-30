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Каллистрат Фирсович

Место рождения

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

24.09.1818

Дата смерти

27.05.1845

Пол

Мужской

Добавил:

LS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1818

Отец: Фирс Миронович

Мать: Екатерина Ивановна

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
восприемник: того же села (Сумарокова) и господина (Мерлина) крестьянин Корнилий Онтонов
Рождение ребёнка
12.12.1842

Сын: Фирсов Степан Калистратович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZS-C8JT?i=21&wc=QGHW-LQH%3A1047421501%2C1047647001%2C1047653901%2C1588886838&cc=1931806
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Смерть
27.05.1845
Рождественское, Колунецкая волость, Тетюшский уезд
26 лет, от чахотки
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