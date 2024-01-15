Белышев Валерий
Место рожденияРоссия, Борятино, Омская область
Дата рождения20.01.1924
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Борятино, Омская область
Смена имени
1942
Во время войны что-то случилось с документами и в новых было имя Валерий вместо Василий. Изначально деда звали Василий. В честь него бабушка назвала папу.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Овсянка, Красноярский край, Россия