Белышев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белышев Валерий

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Место рождения

Россия, Борятино, Омская область

Дата рождения

20.01.1924

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Борятино, Омская область
Смена имени
1942
Во время войны что-то случилось с документами и в новых было имя Валерий вместо Василий. Изначально деда звали Василий. В честь него бабушка назвала папу.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белышева Валентина Павловна

Смерть
2000
Овсянка, Красноярский край, Россия
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