Мартиниан Иванов
Место рождениядер. Серково Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества, дер. Росоха Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества
Дата рождения1689
Дата смертиДо 1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Серково Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества, дер. Росоха Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иван Мартинианов
Мать ребёнка: не указана
дер. Серково Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества, дер. Росоха Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
До 1766