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Мартиниан Иванов

Место рождения

дер. Серково Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества, дер. Росоха Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества

Дата рождения

1689

Дата смерти

До 1766

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Серково Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества, дер. Росоха Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества
Рождение ребёнка
1714

Сын: Иван Мартинианов

Мать ребёнка: не указана

дер. Серково Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества, дер. Росоха Боровецкой волости Вологодского уезда Вологодского наместничества
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
До 1766
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