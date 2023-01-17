Хамитова Асхабзямал Габдулгалим Хамит кызы
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.04.1959
Мулла Сабит мулла Абдунасир улы совершил никах: Абдугалим Хамид кызы Асхабжамал 19 и Абдухаким Абдулбасир улы 37 он вдовец. Ее представлял старший брат Ахмад Абдугалим улы и его брат Файзиддин Абдулба... Показать все
Смерть
Неизвестно