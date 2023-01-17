Хамитова Асхабзямал Габдулгалим Хамит кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова Асхабзямал Габдулгалим Хамит кызы

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.04.1959

Муж: Басыров Абдулхаким Абдулбасыр улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Мулла Сабит мулла Абдунасир улы совершил никах: Абдугалим Хамид кызы Асхабжамал 19 и Абдухаким Абдулбасир улы 37 он вдовец. Ее представлял старший брат Ахмад Абдугалим улы и его брат Файзиддин Абдулба... Показать все
Смерть
Неизвестно
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