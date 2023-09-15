Доброницкий Степан Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Доброницкий Матвей Фёдорович
Мать: не указана
(укр.) Степан Матвійович Добронизький [Добронизькі]
Бракосочетание
1765
Жена: не указана
(Стародубский уезд, Новгород-Северское наместничество) Жена: Мелания Степановна Томиловская (укр.) Меланія Степанівна Томилівська (Добронизька) [Томилівські] (888560) Дочь Новгородсеверского бурмистра... Показать все
Место жительства
09.02.1767
(Стародубский уезд, Малороссийская губерния) Уступил своему шурину, войсковому товарищу и Новгородсеверскому войту Илье Степановичу Тамиловскому в Новгородсеверске ″двор Пригарин″
Место жительства
1783
Шаховской, Пога́рский уезд, Новгород-Северское наместничество, Российская империя
Жил в хуторе Шоховском Погарского уезда; за ним в селе Бирине и хуторе Шоховском муж. пола 8, жен. пола 8 душ
Место жительства
1785
Шаховской, Пога́рский уезд, Новгород-Северское наместничество, Российская империя
За ним нераздельных с братьями и наследственных в Погарском уезде: в хуторе Шоховском муж. пола 18, жен. пола 9, в селе Бирине муж. пола 5, жен. пола 4 и в селе Новгородской Знобе муж. пола 3, женск. ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Шаховской, Пога́рский уезд, Новгород-Северское наместничество, Российская империя
Смерть
После 1788
Шаховской, Пога́рский уезд, Новгород-Северское наместничество, Российская империя