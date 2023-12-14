Шерстянкин Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Шерстянкин Степан (Стефан) Федотович

Мать: не указана

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