Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шерстянкин Иван Степанович
Шерстянкин Иван Степанович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Пол
Мужской
Отец
Шерстянкин Степан (Стефан) Федотович
1732 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Шерстянкин Степан (Стефан) Федотович
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия