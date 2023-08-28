Карлова Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова Евдокия Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1885

Сын: Карлов Федор Васильев

Отец ребёнка: Карлов Василий Гавриилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.05.1887

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Карлов Василий Гавриилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.10.1889

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Карлов Василий Гавриилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Карлов Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Карлов Василий Гавриилов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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