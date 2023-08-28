Карлова Евдокия Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1885
Отец ребёнка: Карлов Василий Гавриилов
Рождение ребёнка
14.05.1887
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Карлов Василий Гавриилов
Рождение ребёнка
24.10.1889
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Карлов Василий Гавриилов
Рождение ребёнка
01.05.1893
Отец ребёнка: Карлов Василий Гавриилов
Смерть
Неизвестно