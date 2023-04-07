Парасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1668 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1705

Сын: Макар Иванович

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1707

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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