Парасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1705
Сын: Макар Иванович
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1707
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно