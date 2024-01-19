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Ефимия Федорова

Место рождения

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1800 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Печурино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
28.01.1814 ст.

Муж: Александр Степанов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.11.1817 ст.

Сын: Яков Александров

Отец ребёнка: Александр Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1822 ст.

Сын: Григорий Александров

Отец ребёнка: Александр Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1824 ст.

Сын: Василий Александров

Отец ребёнка: Александр Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.07.1826 ст.

Сын: Евдоким Александров

Отец ребёнка: Александр Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1828 ст.

Дочь: Марина Александрова

Отец ребёнка: Александр Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.11.1829 ст.

Сын: Михаил Александров

Отец ребёнка: Александр Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.01.1832 ст.

Сын: Алексей Александров

Отец ребёнка: Александр Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1834 ст.

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Степанов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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