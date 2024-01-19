Ефимия Федорова
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1814 ст.
Муж: Александр Степанов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.11.1817 ст.
Сын: Яков Александров
Отец ребёнка: Александр Степанов
Рождение ребёнка
03.01.1822 ст.
Сын: Григорий Александров
Отец ребёнка: Александр Степанов
Рождение ребёнка
21.02.1824 ст.
Сын: Василий Александров
Отец ребёнка: Александр Степанов
Рождение ребёнка
18.07.1826 ст.
Сын: Евдоким Александров
Отец ребёнка: Александр Степанов
Рождение ребёнка
16.07.1828 ст.
Дочь: Марина Александрова
Отец ребёнка: Александр Степанов
Рождение ребёнка
06.11.1829 ст.
Сын: Михаил Александров
Отец ребёнка: Александр Степанов
Рождение ребёнка
29.01.1832 ст.
Сын: Алексей Александров
Отец ребёнка: Александр Степанов
Рождение ребёнка
10.11.1834 ст.
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Степанов