Бондаренко Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1906
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Ходаковская Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
31.12.1927
Дочь: Давыденко Эмилия Григорьевна
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
18.07.1931
Дочь: Дергоусова Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно