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Бондаренко Григорий Иванович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

24.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1906

Отец: Бондаренко Иван Стефанович

Мать: Бондаренко Екатерина Фердинандовна

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Ходаковская Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
31.12.1927

Дочь: Давыденко Эмилия Григорьевна

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
18.07.1931

Дочь: Дергоусова Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Мария Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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