Левшина Анисья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Левшинъ Степанъ
Отец ребёнка: Левшинъ Андрей
Рождение ребёнка
1704
Сын: Левшинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Левшинъ Андрей
Рождение ребёнка
1710
Сын: Левшинъ Яковъ
Отец ребёнка: Левшинъ Андрей
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Левшинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левшинъ Андрей