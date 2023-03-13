Левшина Анисья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левшина Анисья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Левшинъ Степанъ

Отец ребёнка: Левшинъ Андрей

Рождение ребёнка
1704

Сын: Левшинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Левшинъ Андрей

Рождение ребёнка
1710

Сын: Левшинъ Яковъ

Отец ребёнка: Левшинъ Андрей

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Левшинъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левшинъ Андрей

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