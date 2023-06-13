Малиновцева Фекла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновцева Фекла Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Малиновцева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Малиновцев Егор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Малиновцев Федор Егорович

Отец ребёнка: Малиновцев Егор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Малиновцева Ефимья Егоровна

Отец ребёнка: Малиновцев Егор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновцев Егор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Смерть
Неизвестно