Малиновцева Фекла Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Малиновцева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Малиновцев Егор Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Малиновцев Федор Егорович
Отец ребёнка: Малиновцев Егор Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Малиновцева Ефимья Егоровна
Отец ребёнка: Малиновцев Егор Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Смерть
Неизвестно