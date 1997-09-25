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Журавлев Иван Васильевич

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Место рождения

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.01.1925

Дата смерти

25.09.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1925

Отец: Журавлев Василий

Мать: не указана

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Екатерина Матвеевна

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Екатерина Матвеевна

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Екатерина Матвеевна

Смерть
25.09.1997
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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