Журавлев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1925
Дата смерти25.09.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1925
Отец: Журавлев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1949
Рождение ребёнка
17.11.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
25.09.1997
Похороны
Неизвестно