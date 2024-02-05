Горохов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдакимова Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Горохова Александра Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Горохова Александра Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Горохова Александра Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Горохова Александра Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горохов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Горохова Александра Феофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Александра Феофановна

Смерть
Неизвестно
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