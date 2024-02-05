Горохов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдакимова Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Горохова Александра Феофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Горохова Александра Феофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горохова Александра Феофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Горохова Александра Феофановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горохов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Горохова Александра Феофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно