Рудоменко Александра Иудична
Место рождения
Дата рождения15.04.1879 ст.
Дата смерти02.07.1879 ст.
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1879 ст.
Отец: Рудоменко Иуда Филиппович
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
15.04.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Виктор Иванович Щербаков, Василиса Кирилловна Котенко
Смерть
02.07.1879 ст.
Причина смерти: от кашля
Похороны
04.07.1879 ст.
на общественном кладбище