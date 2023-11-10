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Рудоменко Александра Иудична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.04.1879 ст.

Дата смерти

02.07.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1879 ст.

Отец: Рудоменко Иуда Филиппович

Мать: скрыто настройками приватности

Кровное, Сумська область
Крещение
15.04.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Виктор Иванович Щербаков, Василиса Кирилловна Котенко
Смерть
02.07.1879 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кашля
Похороны
04.07.1879 ст.
на общественном кладбище
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