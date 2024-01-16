Арзубов Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзубов Ефим Григорьевич

Место рождения

д. М. Худынинский Дор

Дата рождения

1787

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Арзубов Григорий Яковлевич

Мать: Арзубова Анна Федотовна

д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1818

Сын: Арзубов Гавриил (Гаврил) Ефимович

Мать ребёнка: Арзубова Ксения Васильевна

д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1819

Сын: Арзубов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Арзубова Ксения Васильевна

д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1821

Сын: Арзубов Евсивей (Естафий?) Ефимович

Мать ребёнка: Арзубова Ксения Васильевна

д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1833

Сын: Арзубов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Арзубова Ксения Васильевна

д. М. Худынинский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Наталья Фоминична

д. М. Худынинский Дор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзубова Ксения Васильевна

д. М. Худынинский Дор
Смерть
1846
д. М. Худынинский Дор
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