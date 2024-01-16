Арзубов Ефим Григорьевич
Место рожденияд. М. Худынинский Дор
Дата рождения1787
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1818
Сын: Арзубов Гавриил (Гаврил) Ефимович
Мать ребёнка: Арзубова Ксения Васильевна
д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Арзубова Ксения Васильевна
д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1821
Сын: Арзубов Евсивей (Естафий?) Ефимович
Мать ребёнка: Арзубова Ксения Васильевна
д. М. Худынинский Дор
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Арзубова Ксения Васильевна
д. М. Худынинский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
д. М. Худынинский Дор
Бракосочетание
Неизвестно
д. М. Худынинский Дор
Смерть
1846
д. М. Худынинский Дор