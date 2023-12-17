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Коньков Димитрий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Коньков Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1892 ст.

Жена: Конькова Матрёна Захарова

Фонд 627 Опись 273 Дело 104, стр. 315 об, 316
Рождение ребёнка
19.12.1893

Сын: Коньков Вонифа.Д?.Т?.Iй Димитриев

Мать ребёнка: Конькова Матрёна Захарова

Рождение ребёнка
09.08.1900 ст.

Сын: Коньков Васса Димитриев

Мать ребёнка: Конькова Матрёна Захарова

Смерть
Неизвестно
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