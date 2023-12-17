Коньков Димитрий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Коньков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1892 ст.
Фонд 627 Опись 273 Дело 104, стр. 315 об, 316
Рождение ребёнка
19.12.1893
Сын: Коньков Вонифа.Д?.Т?.Iй Димитриев
Мать ребёнка: Конькова Матрёна Захарова
Рождение ребёнка
09.08.1900 ст.
Мать ребёнка: Конькова Матрёна Захарова
Смерть
Неизвестно