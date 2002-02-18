Schrull (Waterhouse) Grace Emogene
Место рожденияConnecticut, United States
Дата рождения22.07.1926
Дата смерти18.02.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Connecticut, United States
Рождение ребёнка
24.10.1950
Отец ребёнка: Schrull Edward William
Connecticut, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2002
Connecticut, United States