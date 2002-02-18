Schrull (Waterhouse) Grace Emogene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schrull (Waterhouse) Grace Emogene

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Место рождения

Connecticut, United States

Дата рождения

22.07.1926

Дата смерти

18.02.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

DS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Connecticut, United States
Рождение ребёнка
24.10.1950

Сын: Schrull Edward Dustin

Отец ребёнка: Schrull Edward William

Connecticut, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Schrull Edward William

Смерть
18.02.2002
Connecticut, United States
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