Климова Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимова Наталья Матвеевна

Климова Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климов Матвей Михайлович

Мать: Климова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.09.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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