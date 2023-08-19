Белик Памфил Саввич
Место рождения
Дата рождения11.06.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1882 ст.
Отец: Белик Савва Васильевич
Мать: Белик Анисья Исааковна
Крещение
11.06.1882 ст.
Крестьян собственник Елизар Сергеевич Громовой
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Белик Матрёна Памфиловна
Мать ребёнка: Белик Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
16.04.1906 ст.
Мать ребёнка: Белик Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1911 ст.
Мать ребёнка: Белик Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно