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Белик Памфил Саввич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

11.06.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1882 ст.

Отец: Белик Савва Васильевич

Мать: Белик Анисья Исааковна

Криски, Чернігівська область
Крещение
11.06.1882 ст.
Криски, Чернігівська область
Крестьян собственник Елизар Сергеевич Громовой
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Белик Матрёна Памфиловна

Мать ребёнка: Белик Екатерина Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1906 ст.

Сын: Белик Семён Памфилович

Мать ребёнка: Белик Екатерина Ивановна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.01.1911 ст.

Сын: Белик Ксения Памфиловна

Мать ребёнка: Белик Екатерина Ивановна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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