Кибальчич Виктор Львович
Место рожденияBrussels, Brussels, Belgium
Дата рождения30.12.1890
Дата смерти17.11.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890
Отец: Кибальчич Лев Иванович
Brussels, Brussels, Belgium
Рождение ребёнка
15.06.1920
Сын: Кибальчич (русаков) Владимир Викторович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
15.06.1920
Сын: Кибальчич (русаков) Владимир Викторович
Мать ребёнка: Блюма Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блюма Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
переводчик, журналист, писатель
Смерть
17.11.1947
Mexico City, Federal District, Mexico