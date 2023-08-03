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Кибальчич Виктор Львович

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Место рождения

Brussels, Brussels, Belgium

Дата рождения

30.12.1890

Дата смерти

17.11.1947

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890

Отец: Кибальчич Лев Иванович

Мать: Кибальчич Вера Николаевна

Brussels, Brussels, Belgium
Рождение ребёнка
15.06.1920

Сын: Кибальчич (русаков) Владимир Викторович

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.06.1920

Сын: Кибальчич (русаков) Владимир Викторович

Мать ребёнка: Блюма Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блюма Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
переводчик, журналист, писатель
Смерть
17.11.1947
Mexico City, Federal District, Mexico