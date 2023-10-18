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Лабзин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лабзин Иван Афанасьевич

Мать: Лабзина Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
28.11.1904

Сын: Лабзин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Лабзина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
10.12.1916

Сын: Лабзин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Лабзина Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лабзина Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно
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