Лабзин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
28.11.1904
Сын: Лабзин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Лабзина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
10.12.1916
Сын: Лабзин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Лабзина Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лабзина Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно