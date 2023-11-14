Шереметова Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Леденёва Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Шереметов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сарпинская Лариса Григорьевна
Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ненашева Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Шереметов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Шереметов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно