Шереметова Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметова Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Леденёва Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Шереметов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сарпинская Лариса Григорьевна

Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ненашева Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Шереметов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Шереметов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Шереметов Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно
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