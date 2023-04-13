Шелудченко (Чередникова) Елена Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1858
Рождение ребёнка
1862
Сын: Шелудченко Константин Никитич
Отец ребёнка: Шелудченко Никита Кириллович
Бракосочетание
08.07.1874
Муж: Дубиш Ян Янович
Рождение ребёнка
05.09.1881
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Шелудченко Никита Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно