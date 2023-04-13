Шелудченко (Чередникова) Елена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудченко (Чередникова) Елена Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1858

Муж: Шелудченко Никита Кириллович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Шелудченко Константин Никитич

Отец ребёнка: Шелудченко Никита Кириллович

Бракосочетание
08.07.1874

Муж: Дубиш Ян Янович

Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Шелудченко Никита Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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