(Скурихина) Екатерина Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скурихина) Екатерина Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Скурихина Екатерина Мефодьевна

Отец ребёнка: Скурихин Мефодий Михайлович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.09.1867

Дочь: Устинья Мефодьевна

Отец ребёнка: Скурихин Мефодий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скурихин Мефодий Михайлович

Смерть
Неизвестно