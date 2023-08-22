(Скурихина) Екатерина Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Скурихина Екатерина Мефодьевна
Отец ребёнка: Скурихин Мефодий Михайлович
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.09.1867
Дочь: Устинья Мефодьевна
Отец ребёнка: Скурихин Мефодий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно