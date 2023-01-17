АхметХафиз Габдерафиков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1907 ст.
Дочь: БибиШамсия
Мать ребёнка: Шарифзямал Хабибуллова
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарифзямал Хабибуллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарифзямал Хабибуллова
Смерть
Неизвестно