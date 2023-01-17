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АхметХафиз Габдерафиков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.1907 ст.

Дочь: БибиШамсия

Мать ребёнка: Шарифзямал Хабибуллова

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарифзямал Хабибуллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарифзямал Хабибуллова

Смерть
Неизвестно
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