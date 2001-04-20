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Крохмаль Анастасия Ильинична
Крохмаль Анастасия Ильинична
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Древо
Место рождения
Братск
, город Братск, Иркутская область
Дата рождения
20.04.2001
Пол
Женский
Отец
Крохмаль Илья Станиславович
1973 г.р.
Мать
Крохмаль (Саломатова) Татьяна Вячеславовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2001
Отец:
Крохмаль Илья Станиславович
Мать:
Крохмаль Татьяна Вячеславовна
Братск
, город Братск, Иркутская область
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