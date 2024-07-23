Бигма Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бигма Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнусина Людмила Петровна

Рождение ребёнка
Между 12.10.1984 и Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гнусина Людмила Петровна

Казахская ССР п Затобольск

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