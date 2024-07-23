Бигма Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гнусина Людмила Петровна
Рождение ребёнка
Между 12.10.1984 и Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гнусина Людмила Петровна
Казахская ССР п Затобольск