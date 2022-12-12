Швецов Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецов Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Швецова Ирина Идеалиновна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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