Швецов Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Швецова Ирина Идеалиновна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно