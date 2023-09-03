Жиренкова (Глазунова) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиренкова (Глазунова) Меланья

Жиренкова (Глазунова) Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Жиренков Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Жиренков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиренков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Жиренков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамолина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Жиренков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Жиренков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиренков Ефим Иванович

Отец ребёнка: Жиренков Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close