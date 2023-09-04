Водяшкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водяшкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Татьяна

Мать ребёнка: Водяшкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Мать ребёнка: Водяшкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Водяшкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Водяшкин Александр

Мать ребёнка: Водяшкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Водяшкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Водяшкин Леонид

Мать ребёнка: Водяшкина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водяшкина Наталья

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