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Макаров Пётр Дмитриевич

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Макаров Дмитрий Иванович

Мать: Макарова Александра Васильевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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