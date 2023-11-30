Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Макаров Пётр Дмитриевич
Макаров Пётр Дмитриевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1897
Пол
Мужской
Отец
Макаров Дмитрий Иванович
1867 г.р.
Мать
Макарова (Каманина) Александра Васильевна
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец:
Макаров Дмитрий Иванович
Мать:
Макарова Александра Васильевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия