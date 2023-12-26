Зверева -- Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева -- Александра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Зверев Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Зверев Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Зверев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Зверев Яков Андреевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Зверев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1891

Сын: Зверев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зверев Яков Андреевич

Рождение ребёнка
01.08.1897

Сын: Зверев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Зверев Яков Андреевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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