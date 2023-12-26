Зверева -- Александра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Зверев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Зверев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Зверев Яков Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1897
Сын: Зверев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Зверев Яков Андреевич
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно