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Ломако Семён Фёдорович

Место рождения

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

13.03.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Жена: Ломако Ульяна Сысоевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.07.1891 ст.

Дочь: Ломако Маланья Семёновна

Мать ребёнка: Ломако Ульяна Сысоевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.

Дочь: Ломако Крестинья Семёновна

Мать ребёнка: Ломако Ульяна Сысоевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.07.1901 ст.

Сын: Ломако Прокопий Семёнович

Мать ребёнка: Ломако Ульяна Сысоевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.04.1907 ст.

Дочь: Ломако Александра Семёновна

Мать ребёнка: Ломако Ульяна Сысоевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
13.03.1911 ст.
Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область