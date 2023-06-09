Ломако Семён Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти13.03.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Жена: Ломако Ульяна Сысоевна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.07.1891 ст.
Дочь: Ломако Маланья Семёновна
Мать ребёнка: Ломако Ульяна Сысоевна
Рождение ребёнка
09.08.1899 ст.
Дочь: Ломако Крестинья Семёновна
Мать ребёнка: Ломако Ульяна Сысоевна
Рождение ребёнка
11.07.1901 ст.
Сын: Ломако Прокопий Семёнович
Мать ребёнка: Ломако Ульяна Сысоевна
Рождение ребёнка
22.04.1907 ст.
Дочь: Ломако Александра Семёновна
Мать ребёнка: Ломако Ульяна Сысоевна
Смерть
13.03.1911 ст.