Афанасьев Никита Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: Афанасьева Соломонида Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Афанасьева Соломонида Федоровна
Рождение ребёнка
16.06.1858
Мать ребёнка: Афанасьева Соломонида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно