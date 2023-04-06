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Афанасьев Никита Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: Афанасьев Василий Григорьевич

Мать: Афанасьева Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: Афанасьева Соломонида Федоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Афанасьев Иван Никитич

Мать ребёнка: Афанасьева Соломонида Федоровна

Рождение ребёнка
16.06.1858

Сын: Афанасьев Иван Никитич

Мать ребёнка: Афанасьева Соломонида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Соломонида Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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