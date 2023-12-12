Аверкиева Дарья Аверьяновна (Валерьяновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверкиева Дарья Аверьяновна (Валерьяновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

04.11.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Аверкиев Валерьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1901

Сын: Брильков Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Брильков Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
06.04.1903

Дочь: Брилькова Акилина Иосифовна

Отец ребёнка: Брильков Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
29.04.1907

Сын: Брильков Василий (Яков) Иосифович

Отец ребёнка: Брильков Иосиф (Осип) Андреевич

Смерть
04.11.1949
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