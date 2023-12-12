Аверкиева Дарья Аверьяновна (Валерьяновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти04.11.1949
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Аверкиев Валерьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1901
Сын: Брильков Дмитрий Иосифович
Отец ребёнка: Брильков Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
06.04.1903
Дочь: Брилькова Акилина Иосифовна
Отец ребёнка: Брильков Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1907
Сын: Брильков Василий (Яков) Иосифович
Отец ребёнка: Брильков Иосиф (Осип) Андреевич
Смерть
04.11.1949