Тальберг Александр Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1899 и 1900
Дата смертиПосле ?.03.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1899 и 1900
Отец: Тальберг Карл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1927
Дочь: Головинова Лилия Александровна
Мать ребёнка: Тальберг Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
15.12.1928
Сын: Тальберг Валентин Александрович
Мать ребёнка: Тальберг Екатерина Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После ?.03.1941