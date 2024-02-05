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Тальберг Александр Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1899 и 1900

Дата смерти

После ?.03.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1899 и 1900

Отец: Тальберг Карл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1927

Дочь: Головинова Лилия Александровна

Мать ребёнка: Тальберг Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
15.12.1928

Сын: Тальберг Валентин Александрович

Мать ребёнка: Тальберг Екатерина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После ?.03.1941
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